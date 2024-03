Massimo Marianella, ospite di Sky Sport, ha parlato così del momento magico dei nerazzurri: "Inter, una squadra straordinaria che col Genoa non era in una delle sue serate migliori. Ma ha numeri straordinari e anche un rendimento pazzesco. Col Bologna mi aspetto rotazioni, con tutto il rispetto per il campionato ora conta una sola partita. L’impegno adesso è l’Europa. Secondo me l’Inter insieme ad Arsenal, Manchester City e Real Madrid è una delle teste di serie della Champions League. Bisogna mantenere il trend".