Massimo Marianella, sulle frequenze di Sky Sport, torna sulla finale di Champions persa dall'Inter, che ha fornito maggior fiducia al cammino della truppa di Inzaghi: "Fa rendere l’Inter benissimo anche in Europa, dove l’anno scorso non era considerata una delle migliori. Sfiorata l’impresa di vincerla in finale. In quella finale si è visto il tanto di Simone Inzaghi. Poco più avanti dalla sua panchina ci stava un certo Pep Guardiola che per un pochino l’ha tenuto in scacco. ’Inter che esce con dei rimpianti è un merito alla squadra, alla società".