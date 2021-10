Marianella: “Dzeko va tutelato, a Empoli vedrei bene Sanchez-Lautaro”

Le considerazioni del noto giornalista di SkySport per quanto riguarda il momento della squadra di Inzaghi

Massimo Marianella, intervenuto negli studi di SkySport24, ha parlato anche del momento dell'Inter e della lotta scudetto. "Penso ci sarà qualche rotazione per quanto riguarda i nerazzurri - ha detto il giornalista -. Uno come Dzeko, che sta facendo benissimo, va anche tutelato a livello di minuti. E allora magari a Empoli ci sarà la chance di vedere dall'inizio Lautaro e Sanchez, tandem di grande talento, di movimento, ma anche di presenza, con un fisico ovviamente differente da quello di Dzeko. Mi incuriosisce davvero tanto vederli insieme. Scudetto? Milan e Napoli sono attrezzate per stare lassù fino in fondo e ci resteranno".