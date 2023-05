Presente nel salotto de La casa dello sport internazionale di Sky Sport, Massimo Marianella, storica voce della finale di Madrid, commentando la situazione del Manchester City, dice la sua sulla finale di Istanbul che la squadra di Pep si contenderà con l'Inter: "La Premier è vinta dal City, bisogna solo capire quando. Ma è vinta e con grande merito dalla squadra più forte e più bella del pianeta al momento. Ha tante possibilità di fare il Triplete, poi come dice Guardiola, se in Inghilterra ci è riuscita una sola squadra capiamo quanto sia difficile. Lo United in Finale di FA Cup è il più grande ostacolo per il Triplete.

Anche l’Inter sarà un grande ostacolo in finale di Champions, ma un derby in finale a Wembley ha il pronostico più ravvicinato di quanto non ce l’abbia la finale di Istanbul, dove per fortuna dell’Inter, e sottolineo per fortuna, il City è il grande favorito. Dico per fortuna perché la squadra di Guardiola ha una pressione irreale: è la più forte, la più bella, ha speso milioni per essere costruita per vincere quel Trofeo. È dall’inizio dall’era Guardiola che questa squadra viene costruita per vincere la Champions, quindi pensa che pressione ha questo gruppo addosso. Il che va a vantaggio dell’Inter che è una squadra saggia, ben strutturata, con tante alternative però il City è nettamente favorito".