Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Massimo Marianella, grande conoscitore del calcio inglese, ha parlato così della corsa all'attaccante in casa Inter, con Folarin Balogun obiettivo numero uno del club nerazzurro: "Balogun è il nome che mi piace di più, ma è quello che comporta un piccolo rischio - ha esordito il telecronista -. Ha delle esperienze importanti in Ligue 1 e nell'Arsenal, ha margini di crescita clamorosi; è un talento già sbocciato che però puoi plasmare ancora. Ovvio che l'Arsenal vuole tanto pur non essendo il giocatore centrale nel progetto di questa stagione".

Tra i nomi seguiti dall'Inter c'è anche Mehdi Taremi: "Lui e Taremi sono profili diversi, devi capire che tipo di investimenti vuoi fare: Balogun ha le potenzialità per essere anche rivenduto a 70 milioni", ha concluso.

Due battute anche su Romelu Lukaku, ormai in rotta con il Chelsea: "Il Chelsea non sente Lukaku parte del gruppo, penso che quella con la Juve per Vlahovic sarà una trattativa che andrà avanti. Il fatto che però Vlahovic sia andato a Monaco di Baviera per dei controlli medici mi fa pensare che anche al Bayern serva un attaccante".