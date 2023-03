Fabio Maresca, arbitro di Serie A, ha parlato del VAR in un'intervista rilasciata ai microfoni de Il Mattino. "Non credo che l'utilizzo sia semplificato, ma diverso rispetto a prima. Siamo gestori di cinque collaboratori, compresi quelli nella sala VAR, abbiamo sempre la possibilità di correggere una decisione errata, è raro ormai che si possa inficiare con una nostra decisione il risultato finale di una partita. Tutti noi tra andare al VAR e sbagliare, preferiamo sempre andare al VAR - le sue parole -. È come avere una rete di protezione. Alla base di un errore negli ultimi tempi ci siamo resi conto che spesso c'è proprio l'errata comunicazione audio e stiamo cercando tutti di usare sempre le stesse frasi per aprire e chiudere un check, per avviare o fermare la comunicazione tra arbitro e VAR, una check list di frasi che ci aiuta ad evitare ogni fraintendimento".