"È stato qualcosa di storico. E la Premier lo racconta perché ci era riuscito solo lo Unietd in 120 anni. È stato bellissimo".

Intervistato da Sky Sport, Enzo Maresca, vice di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City nella scorsa stagione, commenta così il Treble dei Citizens, conquistato con la finale di Champions League contro l'Inter: "Guardiola ha detto che abbiamo vinto la Champions grazie all'errore da tre metri di Lukaku? Era un modo per dire che queste partite si vincono per i dettagli. Sicuramente quel dettaglio è stato importante e fondamentale e dà merito all'Inter che ha fatto comunque una grandissima finale", la precisazione dell'attuale tecnico del Leicester.