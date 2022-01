Marelli su Inter-Juve: “Direzione di Doveri imperfetta ma di livello”

"Nessun rigore nel contatto Barella-Chiellini. De Sciglio-Dzeko è sempre penalty. Quella di Bastoni è simulazione"

"Non voglio mai vedere calci di rigore per questo tipo di contatti. Non è uguale a quello tra De Sciglio e Dzeko, sono due episodi diversi. In quello tra Barella e Chiellini, c’è sicuramente un contatto, ma è anche Barella che cerca un contatto spostandosi leggermente a sinistra. In questo caso il VAR è tagliato fuori perché è una valutazione soggettiva dell’arbitro: l’arbitro ha visto quello che è accaduto, ha valutato l’intensità e ha visto quello che è successo. E’ giusto lasciar correre, il VAR non può intervenire. Questo episodio non va sanzionato con il rigore, esattamente come succede al 21′ nel contrasto tra De Vrij e Bernardeschi».