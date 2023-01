Intervenuto in live sul canale YouTube di DAZN, l'ex arbitro Luca Marelli, oggi commentatore esperto in materia arbitrale della piattaforma sportiva, ha commentato l’episodio legato al fischio di Sacchi per il mai commesso fallo di Gagliardini che manda fuori dai giochi il VAR e toglie di fatto una rete regolare all'Inter. "Pablo Mari si è aiutato un po' con le braccia, esattamente come Gagliardini. In questo caso non si può fischiare, succede sempre. Sacchi sbaglia il timing, che in epoca VAR è fondamentale - spiega -. In questa circostanza, oltre ad esserci l’errore tecnico perché è sbagliato il fischio (per un fallo inesistente di Gagliardini, ndr), c’è quello della tempistica perché fischiando taglia fuori il VAR in questa maniera.