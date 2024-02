Luca Marelli, dagli studi di Dazn, sottolinea l'ottima prestazione di Maresca in Inter-Juventus. "Un'eccellente direzione aiutata dall'eccellente atteggiamento in campo dei giocatori. Solo un momento di nervosismo con l'ammonizione di Vlahovic ma anche quello è stato un segnale intelligente di Maresca per far capire che non sarebbero state tollerate proteste".

"Solo in occasione del gol c'è stato un check lungo - aggiunge Marelli -. Ci fosse stato un tocco di mano di Thuram ci sarebbe stato l'annullamento, ma non c'è stato alcun tocco e si vede molto bene nelle varie immagini, la mano non cambia minimamente posizione quando la palla passa. Giusto che il Var sia molto preciso in un episodio del genere".