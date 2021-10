Marelli: “Dumfries-Alex Sandro, il contatto c’è. Ma è un fallo quello?”

L'ex arbitro: "Quello che mi lascia perplesso è che questo tipo di contatto venga considerato infrazione"

L'ex arbitro Luca Marelli, oggi consulente arbitrale di DAZN, intervenuto su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati' torna sull'episodio del rigore concesso ieri alla Juve nel finale del match contro l'Inter: "Si tratta di un episodio sul quale non ci troveremo mai tutti d'accordo. Quello che mi lascia perplesso è che questo tipo di contatto venga considerato infrazione. Secondo me in Italia si fischiano troppi rigori. "Il contatto c'è ed è ovvio che il rigore lo concedi se sei chiamato al Var a rivederlo. Il punto è... Ma è un fallo quello?".