Marelli: “D’Ambrosio-Bajrami come Dumfries-Alex Sandro: non c’è niente”

L'ex arbitro a Radio 24: "E' un contrasto di gioco, non è episodio da Var"

Le polemiche arbitrali che hanno caratterizzato il post Empoli-Inter sono figlie di quanto successo domenica sera, nel derby d'Italia, quando Mariani - convinto dal Var Guida - ha deciso di accordare un calcio di rigore alla Juve per un tocco veniale di Dumfries ai danni di Alex Sandro in area. A sostenerlo è l'ex arbitro Luca Marelli, nel suo intervento per Radio 24: "Quello che è successo a Empoli (il contrasto D'Ambrosio-Bajrami ndr) è esattamente quello che è successo domenica: non c'è niente, è un contrasto di gioco, non è episodio da Var. Le lamentele sono la conseguenza di quello che è successo in Inter-Juve".