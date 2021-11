Marcolin: “Roma sotto le tre big al comando, Insigne miglior esterno della A”

Dunque una riflessione sul minutaggio di diversi giocatori, impiegati con grande frequenza

A '1 Football Club', programma in onda su "1 Station Radio", è intervenuto Dario Marcolin, commentatore tecnico di Dazn, esprimendosi sugli equilibri del campionato: "Davanti ci sono le tre big, vale a dire Milan, Napoli e Inter, la Roma ha qualcosa in meno perché non ha un leader come Insigne, Dzeko e Ibrahimovic, mentre la Juventus è lontana". Poi una convinzione valutativa su Insigne, sgombrando i dubbi dal terreno di gioco: "E' il miglior esterno d'Italia, ma sta attraversando un periodo di appannamento".