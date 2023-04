Intervenuto negli studi di DAZN, l'ex calciatore Dario Marcolin ha parlato così della lotta per il quarto posto in Serie A alla luce del ko rimediato oggi dalla Juventus: "È una rincorsa difficile, è vero che le squadre davanti stanno andando piano ma la Juve non può sbagliare niente. E poi c'è di mezzo l'Europa che toglie energie. Oggi l'Inter è a 51, la Juve a 44: quei 7 punti sulla carta non sono impossibili da recuperare, ma mancano otto partite e devi pensare che quelle lì davanti non continueranno ad andare sempre così piano", ha concluso.