La pressione psicologica che potrebbe dover sopportare domenica sera l'Inter a Firenze, se la Juve si portasse momentaneamente a +4 in classifica con due partite giocate in più, "conterà fino a un certo punto", secondo l'ex difensore Marco Motta. "Sicuramente è una cosa che può incidere, ma in campo si va per fare la propria partita e per portare a casa i tre punti - ha spiegato a Sportitalia.com l'ex bianconero -.

Non si pensa troppo a queste cose, soprattutto quando non si ha lo stesso numero di partite. L'Inter sta facendo molto bene, lo ha dimostrato anche con la vittoria della Supercoppa. Poi è anche vero che ha una partita da recuperare, che però non è semplice (contro l'Atalanta, ndr)".