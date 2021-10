Marchisio prende in giro: “La Joya di vedere Skriniar che diceva ad Alex Sandro di rialzarsi”

Il Principino su Twitter: "Vero che potevamo pareggiare solo così, ma il rigore era netto. Il Var serve a questo"

Dopo la beffa, gli inevitabili sfottò. Incassato un pari amaro allo scadere nell'ennesimo derby d'Italia al veleno, complice il discusso rigore concesso per fallo di Dumfries su Alex Sandro, l'Inter subisce anche la presa in giro di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve: "La Joya di vedere Skriniar che diceva ad Alex Sandro di rialzarsi", ha scritto su Twitter con tanto di risata, riferendosi al gesto del difensore slovacco che aveva invitato l'avversario a rialzarsi subito dopo la decisione presa sul campo da Mariani di non assegnare il penalty. Poi corretta in sede di on field review dopo la chiamata di Guida: "Vero che potevamo pareggiare solo così per come è stata la partita, ma il rigore era netto. Il Var serve a questo", ha aggiunto il Principino rispondendo a un utente.