Claudio Marchisio vota con convinzione Romelu Lukaku titolare nella finale di Istanbul contro il Manchester City. Dagli studi della 'Domenica Sportiva', l'ex juventino evidenzia: "In una partita come quella contro il City, dove loro saranno nella tua metà campo, serve un giocatore come lui. Simone Inzaghi non poteva sperare niente di meglio di un Lukaku in questa condizione".