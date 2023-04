Dagli studi della 'Domenica Sportiva', Claudio Marchisio analizza la posizione di Simone Inzaghi alla luce dei risultati delle ultime settimane: "I progetti li puoi fare anche quando un allenatore vince. Abbiamo visto cos'è successo in Europa con il Bayern Monaco: si è parlato di un cambio allenatore all'Inter quando invece l'Inter si ritrova a giocarsi finale di Champions e Coppa Italia. Le crisi vanno affrontate tutti insieme, bisogna poi pensare che in corsa per il campionato quest'anno non c'è stato nessuno. Se un tecnico ti porta in semifinale di Champions League e Coppa Italia, non puoi non avere fiducia in lui".