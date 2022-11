Intervistato da Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io - Sport', Claudio Marchisio ha espresso un po' di delusione per l'andamento di questi Mondiali in Qatar: "È un Mondiale particolare. La mia attesa era bella alta perché questa competizione arriva straordinariamente a metà dei campionati. Mi aspettavo ritmi più alti e invece stiamo vedendo qualcosa di diverso, con il 50% dei primi tempi che si concludono 0-0".

Cosa pensa dei tempi di recupero extralarge?

"C'è stata poca comunicazione perché nessuno sapeva cosa stava per accadere. È un esperimento e alla fine del Mondiale cercheremo di capire i dati. Io sono dell'idea che si debba andare più nella direzione del tempo effettivo rispetto ai recuperi extralarge".

Quale centrocampista visto al Mondiale vorrebbe vedere in Italia?

"In questo momento abbiamo grande difficoltà economica per arrivare a giocatori come Gavi e Pedri che sono interessantissimi. Sono i due talenti che mi piacciono di più, insieme alla squadra della Spagna che è quella che mi sta piacendo di più. Mi piacerebbe vederli in Italia, chissà più avanti visto che sono giovanissimi".