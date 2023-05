Intervistato da News.Superscommesse Marco Marchionni, ex calciatore e attuale allenatore del Novara, ha toccato diversi i temi, ccompresa l’Inter in finale di Champions League: “Ieri sera non è stata una grandissima partita, secondo me il Milan poteva e doveva fare di più. Valutando le due gare possiamo dire che l’Inter ha meritato di andare in finale".

Quante possibilità ha la squadra nerazzurra di alzare la Coppa?

"Beh, ogni squadra che gioca una finale ha il 50% di possibilità di vincerla, l’Inter ha grandi giocatori che possono determinare la partita”.

Il miglior giocatore o quello che ti ha impressionato di più nei derby europei?

“Lautaro Martinez è stato il giocatore che mi ha impressionato di più, e anche il più determinante”.



Quale allenatore confermerebbe delle big?

“Allegri ha fatto veramente un lavoro ottimo. Quest’anno gli sono capitate talmente tante cose che avrebbero messo in ginocchio qualsiasi allenatore, invece lui con la sua voglia e la sua determinazione ha continuato a lavorare come se non fosse successo niente. Simone Inzaghi ha avuto alti e bassi, però riuscire a fare quello che ha fatto nelle Coppe non era così scontato. Portare l’Inter in finale di Champions League è una cosa straordinaria. Questi sono i due allenatori che in Italia hanno fatto molto bene”.