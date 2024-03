Interpellato da RadioBianconera, Marco Marchionni, ex centrocampista e ora allenatore, si è soffermato sulla Juventus, cercando di consigliare la dirigenza bianconera nel prendere spunto metodologico dall'Inter: "Centrocampo bianconero? All'inizio del campionato si parlava di un reparto forte perché le cose andavano bene. I giudizi vanno in base ai risultati, ma non è solo un problema di quella zona del campo. Penso sia tutta la squadra a non girare più. L'Inter è anni che lavora con gli stessi giocatori. Qualche mese fa di Locatelli si diceva fosse rinato, come si parlava molto bene di Rabiot e McKennie. Koopmeiners? Squadre come la Juve hanno bisogno di giocatori forti e lui potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra".