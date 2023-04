"Chi parte favorita tra Inter e Juventus? Nessuna. La Juve a me non è affatto dispiaciuta contro il Napoli. Non è stata spettacolare perché non lo è mai stata, però è stata tonica e ha creato qualcosa, anche in una versione rimaneggiata". Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo intervento a TMW Radio dice la sua in vista della semifinale di ritorno che deciderà chi affronterà una tra Fiorentina e Cremonese.