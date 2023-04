"Il calcio italiano non è tornato improvvisamente al top, non siamo i nuovi padroni d’Europa. Dobbiamo ringraziare anche la fortuna (oltre che la bravura di chi ha partecipato) per questa situazione: ma questo non significa non godersi il momento". Questo quanto sottolineato oggi da Luca Marchetti nell'editoriale per TMW. "Se lo deve godere l’Inter che in Europa si trasforma. E’ feroce, segna al momento giusto, è concentrata (tranne quando ormai è tutto fatto e fa decisamente meno male prendere gol). Che ritrova il Lautaro di coppa (e che torna a segnare in casa), che vede Barella trasformarsi in quel centrocampista di cui si erano innamorati tutti, che vede Inzaghi far girare la propria squadra con i giri giusti, mai uno sopra, mai uno sotto".

"L’Inter che sembra disunita in campionato, in Champions si trasforma. E allora bisogna stare attenti ai giudizi, anche se non si può nascondere sotto il tappeto la polvere - spiega Marchetti -. Se questa squadra e questo allenatore sono capaci di arrivare fino qui con un cammino quasi perfetto, battendo avversari di qualità non è certamente tutto da buttare. Inzaghi è sembrato essere a lungo l’unico capro espiatorio dei risultati deludenti in campionato: poi - dopo aver vinto la SuperCoppa - centra due semifinali, in Italia e in Europa. Contro le nemiche di sempre, Juve e Milan. Così vincere avrebbe un sapore ancora più gustoso. Certo ci sarebbe anche il rovescio della medaglia, ma questo è lo sport. All’Inter c’era voglia di aprire un ciclo: forse non c’è stata la giusta pazienza e la giusta serenità. Finora. Lo scudetto mancato la passata stagione ha lasciato le scorie in questa: ma questo è un gruppo di grandi qualità tecniche e lo dimostra ogni sera che suona una certa musichetta. In Champions la porta sembra più grande, il gioco più fluido, le scelte più azzeccate. Ora per chiudere la stagione del migliore dei modi basta “soltanto” portare tutto questo in campionato e centrare la Champions anche per la prossima stagione e anche in coppa Italia, perché essere l’unica squadra ancora in corsa nelle coppe più importanti deve essere motivo di orgoglio. Lo sanno gli 80mila di san Siro che ora si godranno un altro grande spettacolo in uno dei derby più importanti d’Europa. Solo Madrid può contare una sfida così bella e così alla pari, solo Madrid l’ha vissuta. Ora tocca - di nuovo - a Milano".