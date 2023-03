Nel corso del suo intervento con 'L’Editoriale' sulle frequenze di TMW Radio , Luca Marchetti , giornalista di Sky Sport, ha focalizzato la sua attenzione sul rapporto che sembra ormai logoro tra Antonio Conte e il Tottenham, almeno stando alle informazioni dei colleghi inglesi: "Di Conte si parla molto in Inghilterra, a noi non risulta che sia ai titoli di coda ma questo non vuol dire che non ci sia la turbolenza - le sue parole -. In queste ore dovrebbe esserci un confronto, lui ha già detto che non ce l’aveva con la società ma con i giocatori. Lui ha sempre questi sfoghi prima di un addio. Se ci sono cose che non vanno bene a lui decide di andar via, è quello che ha fatto anche all’Inter.

In questo momento però è presto per il mercato degli allenatori, chi cambierà lo farà per i risultati di questa stagione e al momento sono tutte in ballo. Secondo me in Inghilterra non cambiano, oggi come puoi dire se Inzaghi resta o meno? Se vince la Champions, lo mandano via? Spalletti se vince tutto rimane o no? Come fai a dire se rimane o meno Allegri? E poi ci sono tanti allenatori importanti liberi, bisognerà capire quale sarà il loro mercato".