L'Inter è focalizzata sui rinnovi di contratto di alcuni dei suoi giocatori chiave più che su possibili innesti nel mercato di gennaio. E' quanto risulta a Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, per il quale è difficilmente ipotizzabile un "ulteriore investimento in attacco visto che questa situazione era già stata analizzata a luglio dai dirigenti nerazzurri e dall’allenatore", le sue parole nell'editoriale scritto per Tuttomercatoweb.com.

E, allora, l'attenzione di Piero Ausilio e Beppe Marotta sarà rivolta principalmente ai prolungamenti di quattro elementi, aggiunge Marchetti: "L'Inter comincia a parlare con Lautaro e contestualmente andrà a stringere per Dimarco, Mkhitaryan e Dumfries".