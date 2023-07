Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Luca Marchetti di Sky ha commentato l'ingresso sulla scena del mercato calcistico del calcio arabo. "Anche Pogba in Arabia? Noi abbiamo dato più credito alle questioni personali che quelle relative al mercato, nonostante l’interesse dell’Al-Hilal. Oggi il calcio arabo è imprevedibile e questo tipo di calciatori sono attrattivi per il calcio arabo.

Pogba è un nome molto importante da poter spendere, a prescindere dall’ultima stagione. Poi il caso Ziyech testimonia come il calcio arabo comunque tiene sotto occhio anche la questione atletica. Poi sarà fondamentale la volontà del giocatore, vuoi restare a competere in Europa o fare una scelta personale? Se dovesse esserci l’opzione di uscita per un giocatore della Juventus, qualsiasi esso sia, alla Juventus in questo momento non c’è neanche un incedibile".