Lukaku è un caso per l'Inter? La domanda, sollevata durante 'Sky Calcio Club', trova questa risposta da parte di Luca Marchegiani, uno degli opinionisti seduti al tavolo di Fabio Caressa: "Un anno e mezzo fa era di gran lunga il giocatore più determinante del nostro campionato, vinceva le partite da solo, adesso sembra veramente un altro giocatore - le parole dell'ex portiere della Lazio -. Non so se sia una questione di condizione fisica o di modulo, magari si sente meno a suo agio perché meno responsabilizzato rispetto alla gestione Conte".