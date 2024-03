"Giudicare il campionato delle squadre che hanno la Champions in tasca, vedi Juventus e Milan, è complicato" ha detto l'ex portiere, oggi telecronista e opinionista a Sky, Luca Marchegiani, a proposito della stagione di seconda e terza in classifica. "Ci può stare non un calo di tensione ma un rendimento inferiore nel momento in cui vedi che l'obiettivo principale è andato via e sei abbastanza tranquillo perché hai un vantaggio enorme rispetto alle inseguitrici" ha detto all'emittente satellitare.

Sul Milan ha poi aggiunto:

"Secondo me un obiettivo stagionale del Milan potrebbe essere il derby, e lì potrebbe essere saggio valutare la squadra, ma soprattutto l'Europa League. La formazione di Stefano Pioli deve puntare a vincere questa competizione, perché è alla sua portata, secondo me ha recuperato i giocatori, e credo che un giudizio sulla stagione sia molto dipendente dai risultati che si otterranno".