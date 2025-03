Luca Marchegiani, ex portiere, ha analizzato a Sky Sport la vittoria dell’Inter contro l’Udinese, evidenziando i punti di forza dei nerazzurri ma anche alcune criticità, soprattutto nella gestione del finale.

“Gli scudetti si vincono anche grazie a episodi come questo - ha spiegato -. Dopo il tiro di Lucca, Sommer ha compiuto una parata straordinaria, che vale quanto un gol. Nel primo tempo l’Inter ha fatto molto bene, sono andati a segno due giocatori non titolari abituali, segno che la squadra è profonda e organizzata. Tuttavia, la fatica nel controllare gli ultimi minuti di gara è un aspetto su cui Inzaghi dovrà riflettere”.

Marchegiani ha poi riservato parole di grande apprezzamento per Federico Dimarco, protagonista con un assist preciso: “Mi sorprende sempre per il tempismo con cui si inserisce e per la lucidità nelle giocate. Anche quando gli avversari lo aspettano, riesce comunque a trovare spazio e a mettere palloni perfetti. Il primo assist è tecnicamente molto difficile, ma lui lo rende semplice”.

Infine, un’osservazione sull’approccio generale dell’Inter: “La squadra inizia le partite con grande intensità e determinazione, poi cerca di gestire abbassando i ritmi. Ma proprio nella gestione, soprattutto quando si tratta di difendere un vantaggio, mostra ancora qualche limite. Il gol del 2-1 è un gran colpo di Solet, ma l’Inter deve riuscire a mantenere maggiore equilibrio fino alla fine”.