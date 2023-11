L'ex portiere della Lazio, oggi commentatore a Sky, Luca Marchegiani ha risposto a proposito del 'problema' relativo ai pochi gol segnati nel campionato italiano da calci piazzati, specialmente da punizione: "In Italia siamo stati fortunati, abbiamo vissuto l'epoca d'oro degli specialisti. Conta anche l'altezza dei portieri, in media sono 7-8 centimetri in più di una volta. E anche le barriere sono più alte: ci vanno i difensori centrali, che ai miei tempi restavano in mezzo all'area con gli attaccanti. Sarebbe opportuno ricorrere a modalità che non si usano più. Fino agli Anni Ottanta si usava il tocco di un compagno per il tiro secco di collo. Potrebbe essere un'idea da riproporre" ha detto a La Stampa.

Chi potrebbe guidare un'eventuale inversione di marcia?

"Mi viene in mente Calhanoglu, ha un ottimo calcio dalla distanza. Credo sia un caso che non segni più su punizione. La Roma ha Dybala, anche Pellegrini è bravo. Vlahovic ci è riuscito in passato: siamo lontanissimi dalla generazione d'oro, ma c'è chi può farcela".