Ai microfoni del quotidiano Il Messaggero, anche Luca Marchegiani parla del campionato di Serie A ormai in griglia di partenza: "Inter ancora in pole position? Assolutamente sì, alla squadra che ha vinto lo scudetto ha aggiunto subito Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, poi anche Josep Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per lo Scudetto".