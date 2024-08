L'ex portiere e oggi opinionista Sky, Luca Marchegiani, nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero si è detto sicuro che l'Inter sia la favorita per la vittoria dello Scudetto: “Nella maniera più assoluta sì, alla squadra che ha conquistato lo Scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, in seguito pure Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per la corsa al titolo”.