L'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani, interpellato in merito da Radio24, analizza la sfida in programma in serata tra Porto e Inter: “Per me i nerazzurri partono favoriti perché più forti come squadra, ho l'impressione che stia tenendo le energie mentali e nervose per dedicarsi alle coppe. Al di là del risultato contro lo Spezia, l’approccio tra campionato e coppa mi sembra diverso. L'Inter può gestire il discorso qualificazione senza troppi problemi, le premesse ci sono. Il problema è che il Porto è un avversario preparato a questo tipo di partite”.