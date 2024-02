Cinquanta e cinquanta. Luca Marchegiani vede Inter e Atletico Madrid con le stesse possibilità di passaggio ai quarti di finale di Champions League: "L'Inter ha una fisionomia chiara, ha intensità e qualità elevate che in Europa sono garanzia di prestazione, ma non so se di risultato - le parole dell'ex portiere a Sky Sport -. L'Atletico ha un allenatore scomodo come Simeone, che fa giocare male gli avversari, anche se la sua squadra ora palleggia meglio rispetto al passato. Sono curioso di vedere come andrà, per me si parte ad armi pari. E' difficile dare l'Inter favorita in uno scontro che secondo me è aperto".