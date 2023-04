"Cinque squadre italiane nelle semifinali delle tre Coppe? E' un'annata di cui il nostro calcio aveva bisogno". Lo ha detto Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, parlando sulle frequenze Radio Deejay.

"Ci sono squadre migliori rispetto alle nostre in Europa, ma il fatto di averne portate così tante ai quarti vuol dire che qualcosa ha funzionato - ha aggiunto l'opinionista di Sky Sport -. Poi non è vero che sono stati risolti tutti i problemi. Euroderby? C'è una tensione che non è paragonabile alle altre partite".