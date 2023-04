Topica di Onana o eurogol di Candreva? La domanda che si sono posti tutti dopo l'1-1 della Salernitana contro l'Inter venerdì è diventata materia di discussione anche durante 'Sky Calcio Club', dove Luca Marchegiani, dalla prospettiva dell'ex portiere, ha provato a dare una risposta dal punto di vista tecnico: "Se il portiere, con un tiro da quella posizione, si pone l'obiettivo quello di non prendere gol, non lo prende mai - le sue parole -. In quel momento l'intenzione di Onana, però, era quella di uscire visto che la postura di Candreva suggerisce un cross in arrivo.