Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex portiere Luca Marchegiani si è mostrato positivo sul momento dell'Inter dopo la vittoria San Siro per 1-0 contro l'Hellas Verona: "Credo che prima della Supercoppa a Riad all'Inter servisse una partita dio questo tipo, da portare a casa con il minimo sforzo e il massimo risultato. Non hanno avuto il bisogno di alzare la velocità, il Verona non si è mai reso davvero pericoloso e l’Inter ha potuto gestire la partita senza nessun patema. È stata una vittoria tranquilla. La Supercoppa? Mette in palio un trofeo ed è sempre un derby, entrambe le squadre andranno per vincere. Il Milan vive un momento difficile, ha buttato via due punti contro la Roma che era una gara sotto controllo, poi c’è stato il pareggio in rimonta di ieri. Sicuramente non è un momento felice”.