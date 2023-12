Giovanissimo, avendo appena compiuto 31 anni, Matteo Marcenaro, arbitro designato per la gara di sabato tra Inter e Lecce a San Siro, sarà alla sua seconda direzione stagionale coi nerazzurri dopo il match di Empoli vinto dalla squadra di Simone Inzaghi per 1-0 grazie al gioiello di Federico Dimarco. Sarà il terzo precedente per il fischietto genovese con l'Inter, che ha ottenuto due vittorie negli altri due incontri, compreso il 4-2 col Sassuolo del 13 maggio 2023.