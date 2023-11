Giornata di presentazione oggi in casa Villarreal per Marcelino, il tecnico che torna a dirigere il Submarino Amarillo. Conferenza nel corso della quale viene invitato a tornare sulla polemica legata ad Alexis Sanchez e alla mancata conferma all'Olympique Marsiglia da lui allenato la scorsa stagione: "Vorrei rispondere, ma non è questa la sede per rispondere né il momento opportuno. Non do il pollice verso a nessuno" , le parole con le quali l'allenatore dribbla la questione.