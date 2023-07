Il Manchester United continua a lavorare sul sostituto di David De Gea che lascerà l'Old Trafford dopo 12 stagioni, e in cima alla lista c'è sempre Andre Onana dell'Inter. A spingere per lui è anche il tecnico dello United Erik ten Hag, che ha già avuto Onana alle sue dipendenze all'Ajax, con cui ha vinto tre scudetti e raggiunto la semifinale di Champions League nel 2019.

L'esperto di calcio olandese Marcel van der Kraan parlando a Sky Sports News ha parlato così di Onana: "Probabilmente è il portiere più sensazionale che Manchester United avrà per molto tempo. La sua abilità con la palla lo ha reso celebre all'Ajax al punto di rischiare anche in alcune circostanze. All'inizio della sua carriera era forse un po' troppo sicuro di sé, ma Van der Sar ci ha visto giusto e ha insistito fortemente per portarlo all'Ajax. Alcuni tifosi lo definiscono pazzo, ma dietro c'è sempre una logica. È raro trovare un portiere come lui. Nessuno ha la fiducia di Onana. Se lo United riuscirà a prenderlo, i tifosi lo adoreranno. Lo stesso Guardiola prima della finale di Champions contro l'Inter aveva avvertito delle qualità palla al piede di Onana, avvisando i suoi di non pressare alto perché l'Inter è maestra nel possesso palla".