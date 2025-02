È fissato domani a Torino l'appuntamento dei 'maranza' per la presunta challenge lanciata sui social con la minaccia di invadere il Sud Italia e l'obiettivo di creare tafferugli di strada. Il tutto è partito da un video in cui un giovane streamer afferma "stiamo chiamando tutti i 'maranza' che ci sono in Italia per scendere tutti insieme al Sud. A tutti quelli del Sud che si esaltano dicendo 'noi abbiamo questo' (qui mima il gesto di premere il grilletto di un'arma da fuoco, ndr) rispondiamo che è roba da film. La vita reale è un'altra. Totò Riina ci ha lasciato anni fa. Noi vi faremo vedere la vita reale. Se salite al nord vi scippiamo ''o telefonin''. Vi faremo vedere la vita reale, non i film e le fantasie". L'autore, riporta l'ANSA in una nota, è un 24enne di origini marocchine che dal 2019 realizza video con provocazioni e bravate.

I video in questione contengono toni provocatori e di sfida: "Sud preparati, il 1 marzo arriviamo noi e sarà guerra. Tutti con il Frecciarossa, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia... Faremo un macello e scapperanno tutti... perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord". Pronte le repliche dei ragazzi del sud, dello stesso tenore, non si sono fatte attendere. Inquietante quello che scrive un giovane: "Stamm tutt pronti... ve scassammo, maranza, ve facimme capì comm'è 'o sistema".

Nella nota dell'ANSA si legge anche che "la Digos di Napoli ha intensificato, in raccordo con altre questure, i monitoraggi su strada e sul web dopo la sfida social lanciata dai cosiddetti 'maranza' nei confronti dei giovani del sud, in occasione del big-match Napoli-Inter di domani allo stadio Maradona. Al momento, secondo quanto si apprende non emergono criticità, al di là dei 'botta e risposta' e delle esternazioni di vario tenore sui social. Nei giorni scorsi da più parti è stato lanciato l'allarme circa il rischio di risse e tafferugli connessi alla challenge lanciata su Tik Tok da gruppi di 'maranza', che hanno promesso di 'invadere' Napoli e di 'fare un macello'".