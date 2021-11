Marani: “Scudetto, un successo dell’Inter può rimettere in corsa Atalanta e Juve”

L'analisi del giornalista dagli studi di Sky Sport

Matteo Marani presenta la partita di stasera, Inter-Napoli, come una gara che può essere spartiacque della stagione. "Oggi può esserci un accorciamento o un allungamento del campionato - dice -. Inter-Napoli può dare la possibilità ai partenopei di scappare, anche se a San Siro è una gara storicamente difficile, non ci ha vinto nemmeno quando ha conquistato gli scudetti. Dall'altra parte, se dovesse vincere l'Inter la testa si avvicinerebbe per i nerazzurri ma anche per l'Atalanta e in qualche modo per la Juventus, dato che i bianconeri mi sembrano lontani. Ma recuperare tre punti in una giornata a Napoli e Milan potrebbero rinfrancare un percorso".