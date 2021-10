Marani: “Questa settimana ci deve dire quanto vale davvero l’Inter di Inzaghi”

Il giornalista analizza i giorni di fuoco nerazzurri tra Lazio, Sheriff e Juventus

Quella che attende l’Inter tra Lazio, Sheriff e Juventus sarà “una settimana importantissima”. Lo ribadisce anche Matteo Marani durante il collegamento con Sky Sport: “Bisogna che a questo punto venga consacrato il lavoro di Inzaghi: è entrato benissimo nell’Inter, ma è arrivato recependo il lavoro di Conte. In questa prima fase è la combo perfetta, ma questa settimana qui ci deve dire quanto vale veramente l’Inter di Inzaghi - dice il giornalista -. Son partite delicate, dalle due di campionato a quella di Champions. Quest’Inter rispetto al quadro estivo è molto più avanti: si parlava di cose catastrofiche, con giocatori via e l’Inter che doveva sparire. È invece in linea con un campionato di grande livello e ora deve dare continuità: gli uomini decisivi oltre Barella sono in attacco, dove l’Inter ha i giocatori che possono trascinarla”.

“Il progetto lo stanno portando avanti Marotta e Ausilio, con un grande lavoro estivo per rimpiazzare gli addii - aggiunge poi Marani in merito alle questioni societarie -. Sulla vicenda Suning-Zhang mi pare evidente che l’apporto straordinario che è stato dato in passato ora non ci sia più: siamo in un’autogestione portata avanti in maniera eccellente. Quello che ha fatto la dirigenza in assenza della proprietà è da sottolineare. Detto questo, il prestito concesso (da Oaktree, ndr) mi ricorda molto la vicenda di Elliott con il Milan”.