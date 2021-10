Marani: “Per Inzaghi importante cancellare pesante sconfitta di Roma”

L'opinione del giornalista: "I bianconeri hanno acquisito nuova consapevolezza"

Il giornalista di "Sky Sport" Matteo Marani è intervenuto per parlare del Derby d'Italia: "La Juve ha una nuova consapevolezza, ha acquisito sicurezza ed è un passaggio importante questa sfida contro l'Inter. È una partita scritta, la Juventus farà fare la partita all'Inter che dovrà essere brava a non sbilanciarsi, un po' come accadeva l'anno scorso con Conte. Anche perché l'Inter di Inzaghi, quando è stata presa in contropiede, è andata un po' in sofferenza. Per Inzaghi è importante in questa fase di consolidamento anche per cancellare la sconfitta pesante di Roma".