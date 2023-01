"Il Napoli si è migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso, c'è una progressione costante. E il messaggio che manda è chiaro: monte ingaggi dimezzato, quindi se lavori bene poi i risultati arrivano anche senza buttare continuamente soldi". Lo dice Matteo Marani dagli studi di SkySport24. "Gli azzurri sono davanti a Inter, Juve e Milan, che stanno facendo fatica nel risanamento. Anche loro lo dovranno fare, non possiamo pensare che il calcio italiano continui a bruciare cassa. Come campionato siamo scivolati in basso, ora servono competenza e idee per risalire".