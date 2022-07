"Al momento l’Inter è quella più avanti, nel senso che il grosso delle operazioni le ha già fatte". Lo dice Matteo Marani durante il classico intervento negli studi di Sky Sport per analizzare le mosse di mercato dei club di Serie A, comprese quelle dell'Inter che si è assicurata il ritorno di Romelu Lukaku: "Quella di Lukaku è una di quelle operazioni che sposta gli equilibri, poi vedremo le risposte delle altre squadre: l’Inter si è garantita il giocatore che con i suoi 24 gol e con il suo peso ha spostato il campionato, come il gigante che sposta la classifica. Dico solo due cose: tornare nei posti dove si è fatto bene non è mai semplice, l’altro aspetto riguarda la questione tattica a cui Inzaghi però avrà già pensato, perché l’Inter dell’ultimo anno era più alta di quella di Conte. Asllani è un acquisto che serve perché farà il vice-Brozovic, adesso vedremo dietro in difesa: bisogna capire chi esce e chi arriva".