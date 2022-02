Marani: “L’Inter può mettere in difficoltà chiunque, anche il Liverpool”

"Con Inzaghi ha fatto il salto europeo e non solo per la qualificazione agli ottavi. Sanchez è un titolare" ha aggiunto

Intervenuto in collegamento video con Sky Sport durante 'Campo Aperto', Matteo Marani ha risposto a proposito dell'Euro-gara di settimana prossima tra Inter e Liverpool, mostrandosi ottimista: "L'Inter è una squadra che può mettere in difficoltà qualunque squadra, anche il Liverpool. La squadra di Klopp parte in vantaggio ma l'Inter, quando riesce a fare l'Inter a pieno, soprattutto con Inzaghi ha fatto il salto dal punto di vista europeo, non solo per la qualificazione agli ottavi ma perché ha un modo di giocare che si presta di più ad uno scenario europeo. Questo pronostico, che ai sorteggi appariva impossibile, secondo me qualche possibilità all'Inter la do anche se sarà una gara molto complicata".