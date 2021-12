Marani: “L’Inter è un’armata con il meglio di Conte e il meglio di Inzaghi”

Le considerazioni del noto giornalista circa il momento brillante dei campioni d'Italia

dell'episodio finale". Così Matteo Marani a SkySport24 analizzando l'ultimo turno di campionato. "In questo momento l'Inter è un'armata, lo dicono i numeri. Impressione di grande solidità: è come se ci fosse il meglio di Conte e il meglio di Inzaghi. Simone Inzaghi s'è guadagnato una grande squadra e se la sta meritando. A inizio 2022, calendario molto complicato dei nerazzurri. Aspettiamo gennaio, è presto per parlare di fuga. Anche perché ci sono due fattori esterni da tenere in considerazione: la Coppa d'Africa e il Covid".