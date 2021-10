Marani: “L’Inter deve recuperare il carattere. Chance superiore in Champions”

Le considerazioni del noto giornalista sul momento dei nerazzurri di Inzaghi

"L'Inter in Europa ha un'opportunità superiore a quella che ha in campionato, non fosse altro che per Inzaghi fare più di Conte in Italia è impossibile, a differenza che in Champions". Questo il pensiero di Matteo Marani intervenuto negli studi di SkySport24. "L'Inter ha perso il centravanti dello scudetto, quindi è una squadra che tende a salire tutta insieme. Il simbolo è Barella: con Conte pensava prima di tutto a difendere, invece adesso c'è una maggiore libertà. Ma questo sbilancia l'Inter e lo dicono i numeri. E aggiungo l'elemento psicologico: non torno sulla vicenda Dimarco, ma non puoi buttare punti così. Devi avere il carattere, quello che l'anno scorso nella seconda parte con Conte c'era stato in maniera straordinaria".