Marani: “L’Inter comanda il gioco. Segnali di forza ora riconosciuti da tutti”

Le considerazioni del giornalista di SkySport sulla stagione dei nerazzurri

"Non è casuale che ieri la partita sia stata decisa dai gol di due difensori". Lo sottolinea Matteo Marani in riferimento al 2-1 dell'Inter alla Lazio di ieri al Meazza. "C'è una maggior partecipazione al gioco da parte della difesa nerazzurra, basta guardare il bottino di gol: teniamo conto della posizione dei difensori dell'Inter, che si sganciano su indicazione di Inzaghi. Nulla è casuale, anche se guardiamo al gioco aereo - ricorda Marani -. L'altro aspetto che si nota è il comando del gioco: ieri 68% di possesso palla, con Conte non eravamo abituati. Oltre alle otto vittorie di fila, c'è sicuramente una spettacolarità maggiore nel gioco che l'Inter produce".